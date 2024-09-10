«Я найду каждого из вас»: Крид опубликовал видео с разбитым в кровь лицом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 453 0

Крид опубликовал видео с окровавленным лицом и намекнул на избиение

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко;Telegram / ЕГОР КРИД/ egorkreed;5-tv.ru

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Певец пообещал отомстить обидчикам.

Егор Крид, предположительно, стал жертвой нападения. В своем Telegram-канале певец опубликовал видео с окровавленным лицом, а в комментарии недвусмысленно намекнул на предстоящую месть обидчикам.

«Я найду каждого из вас по одному», — написал Крид, давая понять, что нападавших было несколько.

Поклонники в комментариях к видео выражают недоумение и требуют от певца рассказать подробности происшествия.

«Что произошло вообще?»;

«Бедный»;

«Не пугай нас так»;

«Егор, что с тобой?»

«Что случилось? Егор, мы переживаем», — пишут встревоженные фанаты.

Впрочем, нашлись и те, кто явно обрадовался происшествию с популярным хип-хоп исполнителем. А некоторые и вовсе заподозрили Егора Крида в инсценировке.

«Хочу больше такого контента»;

«Аха-ха, началось»;

«Егор, вы приколист?»;

«Вот это пиар-ход!»;

«Хороший прогрев к клипу», — комментируют недоверчивые пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему подписчики известного певца Егора Крида и блогера Вали Карнавал решили, что пара снова вместе.

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«Я найду каждого из вас»: Крид опубликовал видео с разбитым в кровь лицом

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