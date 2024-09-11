Пожар в спорткомплексе на Крестовском острове в Петербурге ликвидировали

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 96 0

Площадь возгорания достигала 800 квадратных метров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар площадью 800 квадратных метров в спорткомплексе на Крестовском острове в Петербурге. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Пожарные ликвидировали открытое горение в Санкт-Петербурге», — написали в ведомстве.

О пожаре стало известно накануне вечером. Возгорание произошло в неэксплуатируемом спорткомплексе. Сначала с огнем на 200 квадратных метров боролись 45 специалистов и 10 единиц техники МЧС России. После площадь пожара увеличилась до 500, а дальше достигла 800 «квадратов». Для ликвидации огня задействовали в итоге 60 человек личного состава МЧС и 16 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

К слову, накануне, но уже в Москве, загорелась типография. Возгорание произошло на втором этаже административного здания. Площадь пожара составила 400 квадратных метров, с огнем боролись 49 сотрудников МЧС. Кроме того, оперативными службами проводились проливка и разбор конструкций. Обошлось без жертв и госпитализаций.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео последствий пожара на многоуровневой парковке в Подмосковье.

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