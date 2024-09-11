«Если бы увидели мою ночную рутину»: почему Деми Мур до сих пор не может выйти замуж

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 88 0

Актриса Деми Мур не может выйти замуж из-за своих собак

«Если бы увидели мою ночную рутину»: почему Деми Мур до сих пор не может выйти замуж

Фото: www.globallookpress.com / Cole Burston

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В кровати актрисы много места, но оно не для человека.

Знаменитая голливудская актриса Деми Мур до сих пор не может выйти замуж из-за своих собак. На популярном американском шоу она призналась, что, если кто-то увидит, как она спит в обнимку с питомцами, ее примут за очень странного человека.

«Если бы кто-то увидел мою ночную рутину, если бы это было снято на камеру, то вы бы действительно увидели, насколько я эксцентрична. У меня есть две лежанки для самых маленьких. Можно сказать, что у них есть кровать в кровати. Вот почему у меня до сих пор нет мужчины», — созналась знаменитость.

Собаки Мур спят с ней в одной кровати. Питомцев она взяла из приютов. Больше всего актриса привязана к чихуахуа по кличке Пилаф. Деми часто выходит в свет вместе с домашним любимцем.

Известно, что у 61-летней актрисы было три брака, но все они рухнули. На данный момент знаменитость одна, а все потому, что ей гораздо приятнее проводить время со своими маленькими питомцами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Деми Мур заразилась лишаем во время съемок нового фильма.

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