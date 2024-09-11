В Балашихе 14 сентября откроют мурал в честь военкора «Известий» Еремина

Журналист погиб 19 апреля в ходе выполнения профессиональных обязанностей в зоне СВО.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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В Балашихе 14 сентября состоится торжественное открытие мурала в честь погибшего военного корреспондента МИЦ «Известия» Семена Еремина.
Художник Сергей Юраков решил отдать дань уважения корреспонденту, и создал его портрет на фасаде многоэтажного дома размером 40 на 12 метров. Таким образом он хотел запечатлеть вклад Еремина в журналистику.
Мурал находится в микрорайоне Железнодорожный на доме по адресу Луговая улица дом 9, корпус 2. Начало церемонии открытия состоится в 13:00.
На портрете также изображены награды, которыми журналист был награжден. При жизни — орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, посмертно — орден Мужества.
После открытия портрета в Балашихе состоится памятный забег протяженностью три километра по улицам Луговая и Новая.
Журналист Семен Еремин погиб 19 апреля 2024 года в ходе выполнения профессиональных обязанностей в зоне специальной военной операции во время съемок репортажа.
Съемочную группу атаковал украинский беспилотник, журналист скончался от полученных ранений. Ему было 42 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине объявлена охота на российских журналистов. Госдеп США одобрил поставки американских вооружений 12-той бригаде Нацгвардии Украины, сформированной на базе бывшего полка «Азов».
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