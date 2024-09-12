Минюст РФ призвал лишить нотариусов в Крыму статуса из-за гражданства Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Они нарушили законодательство России.

Минюст РФ призвал лишить нотариусов в Крыму статуса из-за гражданства Украины

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

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Минюст России призвал нотариальную палату Крыма обратиться в суд для лишения статуса нескольких нотариусов в регионе из-за наличия у них гражданства Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Минюст России предложил нотариальной палате Республики Крым обратиться в суд по вопросу лишения статуса 22 действующих нотариусов в связи с наличием иностранного гражданства», — указывается в сообщении.

Отмечается, что в период с 2014 по 2020 годы нотариусы пересекали границу России с национальными и заграничными паспортами. Это говорит о том, что у них имеется второе гражданства и, тем самым, они нарушают российское законодательство.

Согласно закону, нотариус не может иметь гражданство (подданство) одного или нескольких иностранных государств, если это не предусмотрено международным договором России. Ограничение направлено из соображений обеспечения независимости, объективности и беспристрастности уполномоченного лица при исполнении обязанностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова исключила регионы России из тем переговоров по Украине. Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Дипломат посоветовала почитать российскую Конституцию тем, кого интересует региональный вопрос.

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