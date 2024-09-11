Захарова исключила регионы России из тем переговоров по Украине

|
Евгения Романова
Евгения Романова 144 0

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Дипломат посоветовала почитать российскую Конституцию тем, кого интересует региональный вопрос.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российские регионе не являются предметом переговоров по Украине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат подчеркнула, что процесс мирного урегулирования украинского конфликта определяется в том числе гарантиями безопасности России. Речь идет и о территориальной ситуации. Захарова посоветовала почитать Конституцию тем, кто интересуется данным вопросом.

«Все входящие в состав России субъекты не являются предметом переговоров», — заявила она.

Таким образом Захарова прокомментировала слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Крым нужно вернуть в состав Украины. Такое заявление он сделал во время видеообращения к участникам саммита Крымской платформы, проходящей в Киеве. По словам Эрдогана, Турция поддерживает независимость и суверенитет Незалежной.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Крыма удовлетворил первые два иска к Украине из-за водной блокады. Общий ущерб полуострову оценивали в 14 триллионов рублей.

Тема:
Спецоперация
12 сент
США хотят разрешить Украине использовать свое оружие на территории России
11 сент
Британская пресса сообщает, что решение об ударах западными ракетами по территории РФ уже принято
11 сент
На Украине сотрудники почты похитили беспилотники ВСУ на $145 тысяч для перепродажи
11 сент
Провокационный визит: Блинкен обсуждает в Киеве удары оружием НАТО вглубь России
11 сент
В Балашихе 14 сентября откроют мурал в честь военкора «Известий» Еремина
11 сент
Страны Запада требуют от Украины план «Б» в конфликте с РФ на 2025 год
11 сент
В Черном море сорвана попытка ВСУ захватить самоподъемную буровую установку «Крым-2»
11 сент
«Хочу предостеречь»: Песков прокомментировал информацию об ударах по Мурманской области из Норвегии
11 сент
Более 12 тыс боевиков и 96 танков: ВСУ понесли огромные потери в Курской области
11 сент
«Ответ будет»: Песков о возможных ударах ВСУ западным оружием вглубь России
+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
91.27
0.16 100.74
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:00
Путин провел совещание с членами правительства
3:40
США хотят разрешить Украине использовать свое оружие на территории России
3:20
Минюст РФ призвал лишить нотариусов в Крыму статуса из-за гражданства Украины
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
2:43
Каменное сердце: Саша Стоун после неудачных романов пока не готов создать семью
2:29
В Индии 15 человек, среди которых были дети, умерли от неизвестной лихорадки

Сейчас читают

Поворот «Газпрома» на Восток: пока вполоборота
«Для нас он всегда будет жив»: актер Васильев рассказал, чему Масляков научил россиян
«Малозаметные симптомы»: как подверженность мошенничеству связана с болезнью Альцгеймера
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака