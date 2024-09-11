Захарова исключила регионы России из тем переговоров по Украине

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Дипломат посоветовала почитать российскую Конституцию тем, кого интересует региональный вопрос.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Российские регионе не являются предметом переговоров по Украине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
Дипломат подчеркнула, что процесс мирного урегулирования украинского конфликта определяется в том числе гарантиями безопасности России. Речь идет и о территориальной ситуации. Захарова посоветовала почитать Конституцию тем, кто интересуется данным вопросом.
«Все входящие в состав России субъекты не являются предметом переговоров», — заявила она.
Таким образом Захарова прокомментировала слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Крым нужно вернуть в состав Украины. Такое заявление он сделал во время видеообращения к участникам саммита Крымской платформы, проходящей в Киеве. По словам Эрдогана, Турция поддерживает независимость и суверенитет Незалежной.
Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Крыма удовлетворил первые два иска к Украине из-за водной блокады. Общий ущерб полуострову оценивали в 14 триллионов рублей.
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