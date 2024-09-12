Три человека пропали без вести в Охотском море на Сахалине

На рыбалку вышли две лодки с людьми, но вернулась из-за поломки на берег лишь одна.

В Сахалинской области три человека пропали без вести в Охотском море. Сейчас спасатели ищут их. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России в Telgram-канале.

Согласно предварительным данным, днем 11 сентября через протоку Птичье озеро в море вышла моторная пластиковая лодка с тремя людьми и резиновая лодка с подвесным мотором. На последней были два человека. Все они планировали порыбачить. Однако резиновая лодка вернулась из-за поломки на берег. Вторая же с людьми пропала.

«В настоящее время их местоположение неизвестно. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление их местонахождения», — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят доследственную проверку по признакам преступления «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта». Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новосибирске пропал без вести заслуженный артист России Евгений Важенин. Родные обратились за помощью к правоохранителям.