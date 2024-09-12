Три человека пропали без вести в Охотском море на Сахалине

|
Евгения Романова
Евгения Романова 40 0

СК: на Сахалине проводят поиски трех рыбаков, пропавших в Охотском море

Три человека пропали без вести в Охотском море на Сахалине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На рыбалку вышли две лодки с людьми, но вернулась из-за поломки на берег лишь одна.

В Сахалинской области три человека пропали без вести в Охотском море. Сейчас спасатели ищут их. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России в Telgram-канале.

Согласно предварительным данным, днем 11 сентября через протоку Птичье озеро в море вышла моторная пластиковая лодка с тремя людьми и резиновая лодка с подвесным мотором. На последней были два человека. Все они планировали порыбачить. Однако резиновая лодка вернулась из-за поломки на берег. Вторая же с людьми пропала.

«В настоящее время их местоположение неизвестно. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление их местонахождения», — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят доследственную проверку по признакам преступления «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта». Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новосибирске пропал без вести заслуженный артист России Евгений Важенин. Родные обратились за помощью к правоохранителям.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.27
0.16 100.74
0.24
Оппозиция Луны и Марса: как лучше провести 12 сентября

Последние новости

14:52
«Выехал на братьев»: штурмовики рассказали, как сожгли Abrams под Мемриком в ДНР
14:51
Владельцев ТВ-приставок на базе Android предупредили о новом вирусе
14:45
Предвещая холода: как правильно ухаживать за кожей лица осенью
14:31
Россиянина с маленьким ребенком не пропустили в Грузию из-за прописки в ЛНР
14:15
Не панацея: ученые развеяли миф о пользе питомцев для психического здоровья
14:08
Есть шанс? Муж Татьяны Бакальчук не хочет разводиться

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила смерть питавшегося семь раз в день бодибилдера Ильи Ефимчука
На заводе «Омсктрансмаш» в Омске произошел пожар
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Кашлял кровью: какая болезнь убила Николая Сванидзе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака