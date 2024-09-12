Выгодное дело: как американские компании наживаются на вооружении Украины

Эфирная новость 47 0

Пентагон выделил 1,2 млрд долларов на производство ракет для Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Irgc Official Webiste; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Военная помощь киевскому режиму стала для ВПК США прибыльным бизнесом.

Американские корпорации неплохо наживаются на вооружении Киева. Так, Пентагон заключил с военно-промышленной компанией «Рэйфеон» контракт на производство авиационных ракет средней дальности. Сумма — один миллиард 200 миллионов долларов. Согласно документу, оружие поставят Украине, Болгарии, Германии и еще ряду стран. Контракт рассчитан до 2028 года.

Накануне в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава британского МИД Дэвид Лэмми. Накануне СМИ анонсировали, что публично будет заявлено об использовании американских ATACMS для ударов по России.

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что уже обсудил этот вопрос с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. О том, что администрация президента Штатов занимается этим вопросом, подтвердил в беседе с журналистами Джо Байден.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что СМИ узнали о планах США смоделировать последствия ядерного взрыва в России.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.27
0.16 100.74
0.24
Оппозиция Луны и Марса: как лучше провести 12 сентября

Последние новости

14:52
«Выехал на братьев»: штурмовики рассказали, как сожгли Abrams под Мемриком в ДНР
14:51
Владельцев ТВ-приставок на базе Android предупредили о новом вирусе
14:45
Предвещая холода: как правильно ухаживать за кожей лица осенью
14:31
Россиянина с маленьким ребенком не пропустили в Грузию из-за прописки в ЛНР
14:15
Не панацея: ученые развеяли миф о пользе питомцев для психического здоровья
14:08
Есть шанс? Муж Татьяны Бакальчук не хочет разводиться

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила смерть питавшегося семь раз в день бодибилдера Ильи Ефимчука
На заводе «Омсктрансмаш» в Омске произошел пожар
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Кашлял кровью: какая болезнь убила Николая Сванидзе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака