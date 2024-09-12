«Рецидив болезни»: из-за чего умер звезда мюзиклов Александр Голубев

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 126 0

StarHit.ru: причиной смерти актера Александра Голубева мог стать сепсис

«Рецидив болезни»: из-за чего умер звезда мюзиклов Александр Голубев

Фото: Кадр из сериала "Интерны" 2010 г.

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Артисту было 57 лет.

Смерть заслуженного артиста России Александра Голубева повергла многих в шок. Театральный мир скорбит вместе со зрителями и близкими артиста. Вместе с этим всех волнует вопрос — что же стало причиной смерти 57-летнего актера?

По словам партнера артиста по сцене — Сергея Ли, совсем недавно Голубев перенес сложную операцию, однако он до последнего скрывал свои проблемы со здоровьем. Ли считает, что причиной смерти стал рецидив его болезни.

Последний раз он виделся с коллегой в конце июля в Театре оперетты во время работы над спектаклем «Граф Орлов».

«Саша, как свойственно всем мужчинам, никогда не жаловался на здоровье. Но в театре мы узнали, что не так давно он перенес серьезную операцию. Рецидив болезни и привел к этим трагическим последствиям», — отмечает актер в беседе со StarHit.ru.

Другие знакомые артиста же утверждают, что причиной его смерти стало заражение крови после обработки раны.

Публика запомнила Александра Голубева, прежде всего, по роли священника Фролло, спевшего знаменитую арию «Белль» в мюзикле «Нотр-Дам де Пари». Композиция стала хитом, которая звучала из каждого радиоприемника. Позже актер решил продолжить свою карьеру в кино и в театре.

Среди фильмов и сериалы, в которых снялся Голубева, можно вспомнить «День выборов», «Интерны» и «Счастливы вместе». В театре он исполнял также роль в мюзикле «Граф Орлов», однако сам артист считал своей самой яркой работой мюзикл «Монте-Кристо», где он перевоплотился в Бертуччо.

Прощание с актером состоится 13 сентября в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что в зоне СВО погиб артист Андрей Иванов.

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