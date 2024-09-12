«Запретов нет»: собиравший деньги для ВСУ Никитин выступил в Доме ученых РАН

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 36 0

В Доме ученых РАН объяснили выступление Никитина: он не иноагент

«Запретов нет»: собиравший деньги для ВСУ Никитин выступил в Доме ученых РАН

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Организаторы мероприятия объяснили свое решение.

Советский и российский бард Сергей Никитин, который собирал деньги на поддержку Украины, выступил в Доме ученых Пущинского научного центра РАН. В беседе с ИА «Регнум» исполняющий обязанности директора учреждения Людмила Карсакова объяснила, как этот человек оказался на сцене Российской академии наук.

«А что в этом такого? Он не иноагент. Нигде запретов на него нет. Официально он гражданин Российской Федерации, ИП. Он имеет право давать концерты», — заявила Карсакова.

Она также подчеркнула, что никто в Доме ученых не знал о связи Никитина со сбором денег на поддержку Украины.

Артист и его супруга открыто агитировали за сбор денег в фонд Бориса Акунина*, который занимается спонсированием Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого в России отменили ряд концертов, которые должны были давать Никитины. Столкнувшись с рядом отказов, супруги заявили, что не имеют никакого отношения к поддержке киевского режима. Сейчас они продолжают выступать и зарабатывать деньги в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Москвы признал писателя Акунина виновным в нарушении закона об иноагентах.

* — признан иностранным агентом по мнению Минюста России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росинформинга.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.11
-0.16 100.39
-0.35
Оппозиция Луны и Марса: как лучше провести 12 сентября

Последние новости

23:45
Умерла старейшая жительница Испании
23:25
Рядом родные, близкие: появилось видео с церемонии прощания с Мариной Полицеймако
23:05
«Запретов нет»: собиравший деньги для ВСУ Никитин выступил в Доме ученых РАН
22:45
Освобождение от врага: боевиков ВСУ вытеснили из десяти сел Курской области
22:25
G7 не передаст Киеву 50 миллиардов долларов из-замороженных активов России
22:05
Арестовали сообщницу Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила смерть питавшегося семь раз в день бодибилдера Ильи Ефимчука
«Я счастлив»: Станислав Ярушин стал претендентом на премию Grammy
Пятница, 13-е: когда настанет «день неприятностей» в 2024 году и почему его боятся
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака