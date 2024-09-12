Рядом родные, близкие: появилось видео с церемонии прощания с Мариной Полицеймако
Проститься с актрисой Полицеймако пришли родные и близкие
Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru
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Артистку проводили в последний путь.
Заслуженную артистку РСФСР, вдову актера Семена Фарады, Марину Полицеймако похоронили на Троекуровском кладбище. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с церемонии прощания.
Проводить актрису в последний путь могли все желающие. Помимо близких и родных первыми отдать дань памяти приехали актеры Сергей Насибов, Мария Аронова, Леонид Ярмольник, Юлия Куварзина и Алексей Макаров.
Марина Полицеймако родилась 10 февраля 1938 года. В труппу московского Театра драмы и комедии на Таганке она пришла после окончания Театрального училища имени Б. В. Щукина в 1965 году. За свою карьеру Марина Полицеймако сыграла в разных спектаклях по культовым произведениям, включая «А зори здесь тихие», «Горе от ума», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и другие.
Кроме того, актриса принимала участие в съемках фильмов и сериалов. Среди самых известных: «Табачный капитан», «Михайло Ломоносов», «Процесс», «И все-таки я люблю».
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