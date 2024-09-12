Рядом родные, близкие: появилось видео с церемонии прощания с Мариной Полицеймако

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 19 0

Проститься с актрисой Полицеймако пришли родные и близкие

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артистку проводили в последний путь.

Заслуженную артистку РСФСР, вдову актера Семена Фарады, Марину Полицеймако похоронили на Троекуровском кладбище. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с церемонии прощания.

Проводить актрису в последний путь могли все желающие. Помимо близких и родных первыми отдать дань памяти приехали актеры Сергей Насибов, Мария Аронова, Леонид Ярмольник, Юлия Куварзина и Алексей Макаров. 

Марина Полицеймако родилась 10 февраля 1938 года. В труппу московского Театра драмы и комедии на Таганке она пришла после окончания Театрального училища имени Б. В. Щукина в 1965 году. За свою карьеру Марина Полицеймако сыграла в разных спектаклях по культовым произведениям, включая «А зори здесь тихие», «Горе от ума», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и другие.

Кроме того, актриса принимала участие в съемках фильмов и сериалов. Среди самых известных: «Табачный капитан», «Михайло Ломоносов», «Процесс», «И все-таки я люблю».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего умер звезда мюзиклов Александр Голубев.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.11
-0.16 100.39
-0.35
Оппозиция Луны и Марса: как лучше провести 12 сентября

Последние новости

23:45
Умерла старейшая жительница Испании
23:25
Рядом родные, близкие: появилось видео с церемонии прощания с Мариной Полицеймако
23:05
«Запретов нет»: собиравший деньги для ВСУ Никитин выступил в Доме ученых РАН
22:45
Освобождение от врага: боевиков ВСУ вытеснили из десяти сел Курской области
22:25
G7 не передаст Киеву 50 миллиардов долларов из-замороженных активов России
22:05
Арестовали сообщницу Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила смерть питавшегося семь раз в день бодибилдера Ильи Ефимчука
«Я счастлив»: Станислав Ярушин стал претендентом на премию Grammy
Пятница, 13-е: когда настанет «день неприятностей» в 2024 году и почему его боятся
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака