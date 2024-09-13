Защитники приграничья: артиллеристы уничтожили отряд ВСУ в Курской области
Артиллеристы уничтожили отряд ВСУ в Курской области
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru
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Украинские боевики пытались укрыться в захваченных домах, однако российская разведка вычислила их координаты.
Очередной отряд ВСУ ликвидирован в курском приграничье. По живой силе врага отработали артиллеристы группировки «Север». Чуть ранее наша разведка вычислила, как националисты пытались укрыться в захваченных домах. По этим координатам незамедлительно открыли огонь гаубицы «Мста-Б».
«Интенсивность большая у нас, быстро навелись, цель отработали. Первый пристрелочный, второй, в основном, в цель у нас», — рассказывает наводчик артиллерийского орудия с позывным «Галыч».
А вражескую бронетехнику в Курской области уничтожают, в том числе, авиационными ракетами. На этих кадрах штурмовики Су-25 отправляются на очередное боевое дежурство. Экипаж вышел на цель, атаковал скопление боевиков и, выполнив маневр, покинул опасный район.
Уже через несколько минут разведка доложила об успешном выполнении боевого задания.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ за сутки потеряли 175 боевиков и 36 единиц техники в приграничье Курской области. Огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории
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