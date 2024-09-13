Защитники приграничья: артиллеристы уничтожили отряд ВСУ в Курской области

Эфирная новость 78 0

Артиллеристы уничтожили отряд ВСУ в Курской области

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Спецоперация

Украинские боевики пытались укрыться в захваченных домах, однако российская разведка вычислила их координаты.

Очередной отряд ВСУ ликвидирован в курском приграничье. По живой силе врага отработали артиллеристы группировки «Север». Чуть ранее наша разведка вычислила, как националисты пытались укрыться в захваченных домах. По этим координатам незамедлительно открыли огонь гаубицы «Мста-Б».

«Интенсивность большая у нас, быстро навелись, цель отработали. Первый пристрелочный, второй, в основном, в цель у нас», — рассказывает наводчик артиллерийского орудия с позывным «Галыч».

А вражескую бронетехнику в Курской области уничтожают, в том числе, авиационными ракетами. На этих кадрах штурмовики Су-25 отправляются на очередное боевое дежурство. Экипаж вышел на цель, атаковал скопление боевиков и, выполнив маневр, покинул опасный район.

Уже через несколько минут разведка доложила об успешном выполнении боевого задания.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ за сутки потеряли 175 боевиков и 36 единиц техники в приграничье Курской области. Огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории

Тема:
Курская область
13 сент
СК России возбудил дело против генерала ВСУ за преступления в Курской области
13 сент
«Привести в порядок»: Поддубный продолжит наблюдаться у врачей после выписки
13 сент
Почти 13 тысяч боевиков: ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из Курской области
13 сент
Военкора Евгения Поддубного выписали из больницы
13 сент
Героям все нипочем: как прошла встреча Путина с офицером Даниловым
12 сент
Освобождение от врага: боевиков ВСУ вытеснили из десяти сел Курской области
12 сент
Путин встретился в клинике Минобороны с героем СВО Даниловым
12 сент
Насильно согнали в подвалы: ВСУ создали «концентрационные лагеря» в Курской области
12 сент
Минобороны сообщило об освобождении 10 населенных пунктов Курской области
11 сент
Более 12 тыс боевиков и 96 танков: ВСУ понесли огромные потери в Курской области
+24° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
91.11
-0.16 100.39
-0.35
Успевает тот, кто никуда не торопится: китайский гороскоп на неделю с 16...

Последние новости

18:34
Песков оценил вероятность разрыва дипотношений Москвы и Лондона
18:23
Козыри в рукаве: Орбан готовит несколько вариантов решения украинского конфликта
18:16
Небензя предупредил НАТО об угрозе прямой войны с Россией
17:57
«Распространенное явление»: Захарова о назначении Зейналовой послом РФ на Маврикии
17:44
Три схемы: мошенники разводят россиян при помощи программ удаленного доступа
17:30
Потянули за собой: как Украина спровоцировала энергокризис в Восточной Европе

Сейчас читают

Стразы идут только Киркорову: AKMAL’ о деньгах и дорогой одежде
Шпион — выйди вон! Все подробности высылки британских дипломатов из РФ
«Образ жизни родителей»: Остроумова об испытании славой у молодых актеров
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака