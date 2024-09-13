Небензя предупредил НАТО об угрозе прямой войны с Россией

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 14 0

Небензя: если НАТО разрешит ВСУ удары по России, то начнет прямую войну с ней

Небензя предупредил НАТО об угрозе прямой войны с Россией

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Свалить всю вину на Украину у Запада уже не получится.

Страны Североатлантического альянса начнут прямую войну с Россией, если позволят киевскому режиму использовать их оружие по российским территориям. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией. В этом случае мы, разумеется, будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими их них для западных агрессоров последствиями», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Небензя.

Он также подчеркнул, что у стран Запада уже не получится отмазаться от ответственности за это решение и свалить всю вину на Украину.

По словам постпреда, после подобного шага отношения Москвы и Запада принципиально изменятся. При этом Небензя убежден, что такой вариант очень выгоден для президента* Украины Владимира Зеленского — так ему удастся вовлечь в вооруженный конфликт своих союзников.

Ранее 5-tv.ru передавал слова пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова. Он подчеркнул, что президент предельно четко и однозначно обозначил позицию России по возможному приятию Западом решению дать ВСУ добро на удары по РФ иностранным оружием.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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