«Четко и однозначно»: в Кремле оценили заявление Путина про удары ВСУ вглубь России

По словам президента, Запад занимается подменой понятий.

Заявление главы российского государства Владимира Путина о последствиях разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь России достигло своих адресатов. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Заявление, которое было вчера сделано Путиным, очень важное. Оно предельно четкое, однозначное и не допускает каких-то двойных прочтений. И у нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов», — прокомментировал ситуацию Песков.

В четверг, 12 сентября, Владимир Путин заявил, что западные страны занимаются подменой понятий. Они принимают решение не о возможности разрешить ВСУ наносить удары вглубь России. Сейчас они решают, готовы ли стать участниками конфликта на Украине. Президент также заявил, что Россия будет действовать в соответствии с угрозами, которые могут над ней нависнуть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский лидер Джо Байден и британский премьер Кир Стармер встретятся в Вашингтоне, чтобы обсудить дальнейшие действия по Украине. Главной темой как раз станет вопрос о разрешении Украине наносить удары дальнобойным оружием Запада вглубь территорий России.