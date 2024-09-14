«Рамки дозволенного»: Иван Чуйков выступил за ограничение действий звезд на публике

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 53 0

Актер Иван Чуйков выступил за ограничение действий звезд на публике

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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По мнению актера, публичные люди должны сами отвечать за все, что может дурно повлиять на их зрителей и поклонников.

Актер Иван Чуйков не поддержал своих эпатажных коллег по цеху. Его не забавляют провокационные выходки, необдуманные дерзкие высказывания и другого рода неподобающее поведение в публичном пространстве.

По мнению артиста, каждый должен сам отвечать за свои решения, но в случае со знаменитостями есть смысл во введении определенных норм и правил. Своими мыслями он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на Дне рождения Русского Радио.

«Я думаю, ответственность должна быть. То, что начали за этим следить и наблюдать, я считаю, правильно, потому что много людей выходят за рамки дозволенного, если можно так сказать… Они же имеют влияние на аудиторию. И наверно как-то либо обучать, либо ограничивать в действиях, потому что мы можем наблюдать не очень приятные последствия», — сказал Чуйков.

Актер считает, что далеко не всегда селебрити устраивают громкие сцены целенаправленно и намеренно. У некоторых медиаперсон в силу возраста и скудного жизненного опыта еще не сформированы те самые «рамки дозволенного», Но так как их поведение может негативно повлиять на детей и даже взрослых фанатов, лучше эту сферу взаимодействия контролировать свыше.

Некоторые артисты уже практикуют ограничительные меры и санкции в работе. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер и продюсер Баста (Василий Вакуленко) запрещает своим сотрудникам.

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«Рамки дозволенного»: Иван Чуйков выступил за ограничение действий звезд на публике

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