Православные христиане отмечают церковный Новый год

В церковном календаре 14 сентября — начало Нового года. Сегодня православные христиане отмечают начало индикта — нового года по церковному календарю.

Слово «индикт» из богослужебных текстов в переводе с латыни означает «оценивать». В Римской империи индиктом назывался налоговый период от 5 до 15 лет — на усмотрение императора. Он же назначал и дату начала сборов.

В 462 году начало индикта было перенесено на 1 сентября по юлианскому календарю (14 сентября по григорианскому). А спустя несколько десятилетий византийский император Юстиниан повелел начинать с этой даты абсолютно все календарные циклы, в том числе и церковный.

В Древней Руси Новый год, который мы сегодня празднуем 31 декабря, традиционно отмечали 1 марта. Однако еще в XIII веке по церковному календарю этот праздник решили перенести на 1 сентября. Эта традиция просуществовала порядка 200 лет, пока император-реформатор Петр I не принял решение, что новый календарный год необходимо отсчитывать с 1 января. Этот закон был официально принят в 1700 году.

Сегодня традиция отмечать Новый год 14 сентября сохранилась только у верующих. В этот день принято совершать молебен, благодарить Бога за минувший год и просить благословения на следующий.

Стоит отметить, что с традицией отмечать Новый год в сентябре связано и правило, что учеба в школах и вузах начинается в начале осени. Так, на Руси церковный Новый год был не только стартом нового летоисчисления, но и началом учебы.

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