Более 30 жителей Великобритании заинтересовались переездом в Россию

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП

Более 30 жителей Великобритании заинтересовались переездом в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Обращения получены после указа Путина о предоставлении временного проживания иностранцам, не приемлющим нравственную политику своих государств.

В Великобритании более 30 человек заинтересовались порядком выдачи разрешений на временное проживание (РВП) в России. Об этом сообщили «Известиям» в российском диппредставительстве.

Уточняется, что в посольство РФ в Лондоне и генконсульство в Эдинбурге обратились 34 иностранца. Большинство из них — подданные Великобритании, подчеркнули российские дипломаты.

Они также отметили, что обращения от иностранцев получены после 19 августа, когда президент России Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Документ предоставляет право обращаться за временным проживанием иностранцам, которые не приемлют «деструктивные неолиберальные идеологические установки» в своих странах, а разделяют традиционные российские ценности.

Согласно указу, иностранцы могут подавать заявление о выдаче разрешения на временное проживание без учета утвержденной правительством квоты и без предоставления документа, который подтверждает владение русским языком, знание истории России и основ законодательства. Заявление о получении временного проживания желающие могут подавать с 1 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за 2022 год российское гражданство получили больше двух тысяч граждан Евросоюза и свыше 250 человек из США.

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