Не лезь на рожон: зачем Россия проводит стратегические учения «Океан-2024»

Главная цель этой тренировки — проверить, как готов флот и воздушные силы к возможной провокации. Но какие есть еще причины?

А не пора ли мириться, неожиданно заявили на этой неделе в Германии. План канцлера ФРГ Олафа Шольца, о котором много говорят, но пока мало кто видел, не понравится президенту Украины Владимиру Зеленскому. Берлин, если верить СМИ, допускает заморозку по линии конфликта, что означает признание Киевом утраты территорий.

Шольц мечтает о мирной конференции с участием России, и готов быть посредником. Каким по счету? Вот, как его провал на региональных выборах подстегнул! Зашевелился.

Свой план неожиданно появился и у Литвы, только это план эвакуации. На полном серьезе министерство внутренних дел республики разрабатывает схему вывоза всех граждан по морю. Они рассылают памятки, что положить в тревожный чемоданчик: документы, деньги, запас продуктов, свечи, спички, радио на батарейках, огнетушитель и фен. Пригодится, чтобы сушить одежду и обувь.

Кажется, будто Вильнюс издевается над Берлином. Дело в том, что для защиты Литвы на ее территории расквартировалась с этой недели целая немецкая бригада. Немцам разрешат там открывать свои магазины, школы, даже церкви. В общем второе пришествие тевтонского ордена, не иначе. Но есть нюансы — разность потенциалов.

Как подсчитал Кильский институт мировой экономики, Европа, а конкретно Германия, катастрофически отстает от России в производстве основных видов вооружения. То, на что Германии потребуются десятилетия, Россия соберет за месяцы.

Впрочем, эта публикация может быть лишь «дымовой завесой». Немцы прикидываются немощными, чтобы от них из Вашингтона не требовали новых и новых поставок Киеву.

А может это информационная атака с другого берега? Американцы выставляют бундесвер слабаками, которым нужна «крыша», и настоятельно предлагает поставить свои американские ракеты средней дальности в Германии.

Как они уже делают в Тихом океане, где Пентагон расширяет военные базы. Против кого они? В первую очередь, против Китая. Но не только. Ракеты, размещенные в Японии и той же Южной Корее, могут долетать и до нашего Дальнего Востока.

«Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши Вооружённые Силы — обеспечивать надёжную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Это заявление президент сделал, открывая беспрецедентные в новейшей истории флотские маневры. Вдоль всех морских и океанских границ, даже в Средиземном море действует наша эскадра. К чему готовимся? Узнал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Стратегическая безопасность

Из залива Петра Великого выходят десятки кораблей, ракетных катеров и подводных лодок. Как хорошо сыгранный оркестр, одновременно начинают боевое развертывания в Японском море. На острие — легендарный корабль, гордость военного морского флота.

«Единственный в своем роде корабль управления „Маршал Крылов“ тоже вышел в море и участвует в учениях. Его легко узнать по вот такой сфере. Радиоэлектронное оснащение этого корабля обеспечивает экипаж устойчивой связью в любой точке мира», — рассказывает журналист.

А точнее — всю гигантскую группировку, которая участвует в учениях «Океан-2024»: крейсеры, подлодки, ракетные и торпедные катера, самолеты и вертолеты, 90 тысяч солдат.

Условный враг вторгся в наши воды поздней ночью. Несколько кораблей под прикрытием систем ПВО заходят в Японское море с юга. Условная атака отражена, но уже на рассвете новая провокация. В ответ срабатывает наземный щит Тихоокеанского флота — комплексы «Бал» и «Бастион».

Главная цель этой тренировки — проверить, как готов флот и воздушные силы к возможной провокации. Откуда она может прийти — понятно: 750 километров на юго-запад, японский берег. Здесь в ближайшее время появятся новые американские наземные комплексы Typhon. Они способны выпускать как крылатые сверхзвуковые ракеты «Томагавк», которые бьют почти на две тысячи километров, так и многоцелевые Standart SM-6,их радиус поражения 500 километров. Под прицелом сразу КНДР, восток России и Китая, именно поэтому в море вместе с нами вышли корабли Поднебесной.

Больше 90 военных объектов США на японских землях, больше 50 тысяч солдат. И им все мало.

«Американская империя делает в приграничных регионах Китая то же самое, что и в приграничных регионах России, а именно — они вторгаются в этот регион», — говорит американский политолог Гарланд Никсон.

Формально американская армия размещать эти ракеты право имеет. Штаты апеллируют тем, что пять лет назад они вышли из договора с Россией.

«Официально США хотели спровоцировать Россию на чрезмерное расширение своих возможностей и влияния. Все было наоборот», — сказал бывший советник правительства ФРГ Кристоф Херстель.

И вот уже дополнительные Sm-6, Dark Eagle и ранее упоминаемые «Томагавки» летят в Европу. В 2026 году их разместят в Германии. Эти многоцелевые ракеты могут быть оснащены ядерной боевой частью, так еще и бьют они на расстояние в несколько сотен и даже тысяч километров. То есть одна такая ракета сможет из Восточной Германии спокойно достать, например, до Смоленска.

Ответить России на это есть чем. В Калининградской части учений Балтийский флот отрабатывал пуски наших «Калибров», о разрушительной мощи которых хорошо уже знают в Киеве.

А это уже Баренцево море. Войска Северного флота показали, как они в случае необходимости готовы отвечать на вооруженную агрессию. Комбинированный ракетный удар наносится с земли, моря и даже с воздуха.

«Противолодочный самолет Ил-38. Носитель тактического ядерного оружия и гроза субмарин. В сопровождении истребителей и морской авиации МиГ-2», Су-30 и Су-33. Отправляется в район проведения учений», — рассказывает журналист.

На что готовы пойти Штаты, наглядно говорит вот этот документ — заказ Пентагона на исследование последствий ядерного удара по Восточной Европе и России. Пишут, что надо изучить возможные последствия для сельского хозяйства. Это говорящая деталь, учитывая, что почти две трети украинских земель уже принадлежит американцам.

По сути, американцы возвращаются к тому, с чего начинали. Навязчивая идея уничтожить наше государство ядерным оружием появилась еще у президента Трумена, сразу после окончания Второй мировой войны. Так называемый план «Тоталити» предполагал, что США атакует сразу 20 крупных городов России ядерными бомбами. От этой идеи пришлось публично отказаться, после того как Советский Союз объявил о создании своей атомной бомбы. Но планы уничтожить Россию обсуждали еще как минимум пять американских президентов.

«Я полагаю, что совершенно каждый американский лидер, совершенно каждый человек, стоявший у руля и Пентагона, и ЦРУ, и американских Военно-морских сил, так или иначе прорабатывал эту историю, и это не останавливалась ни на миг», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Жаворонков — историк флота, эксперта по ВМФ.

И, судя по всему, история наших «американских друзей» ничему не учит. Ведь на любой их выпад у нашей страны всегда был убедительный контраргумент. Найдется он, в случае необходимости, и сейчас.