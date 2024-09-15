«Муж постарел»: Регина Тодоренко оставила Влада Топалова с детьми на 55 дней

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 18 0

Телеведущая Тодоренко провела 55 дней в Китае без мужа Влада Топалова и детей

«Муж постарел»: Регина Тодоренко оставила Влада Топалова с детьми на 55 дней

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После длительной командировки в Китай телезвезда не узнала свою семью.

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась впечатлениями от возвращения в Москву и встречи с мужем Владом Топаловым и сыновьями после длительной командировки — она провела 55 дней в Китае.

В интервью журналистам издания VOICE звезда рассказала о съемках тревел-шоу в КНР, новой роли продюсера этого проекта и эмоциях, связанных с долгой разлукой с близкими. Отвечая на вопрос корреспондента о том, как изменились супруг и сыновья, Тодоренко рассмеялась и заявила: «Муж постарел. Дети повзрослели».

«Они приезжали ко мне в мою финальную командировку, и мы неплохо отдохнули. Было немного непривычно, но мой старший сын даже попробовал „Хого“ — это китайский самовар, в котором мы сами варили овощи, мясо и рыбу. А мои племянники все время порывались съесть что-то со специями. Китай по-настоящему удивил и меня, и мою семью», — поделилась телеведущая.

Ранее, писал 5-tv.ru, Регина Тодоренко удивила поклонников радикальной сменой имиджа. Селебрити отрезала свои длинные волосы и теперь щеголяет с каре. Многие фанаты тут же связали этот «классический сигнал», говорящий о проблемах в браке. Что происходит в жизни ведущей и Влада Топалова?

+18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
90.93
-0.18 100.80
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:31
«Муж постарел»: Регина Тодоренко оставила Влада Топалова с детьми на 55 дней
7:18
Мелания Трамп обвинила ФБР в нарушении ее прав: «Вторглись в личную жизнь»
6:59
Максим Галкин* ведет политическую деятельность в интересах иностранного заказчика
6:37
«Троянский конь»: как микропластик проникает в организм и можно ли от него спастись
6:12
Земфира* обжаловала отказ исключить ее из реестра иноагентов в Верховном суде РФ
5:53
Черед Часова Яра все ближе: российские войска выбивают Донбасс из лап ВСУ

Сейчас читают

Юлия Чичерина совместно с творческой фронтовой бригадой дала концерт в зоне СВО
«Троянский конь»: как микропластик проникает в организм и можно ли от него спастись
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака