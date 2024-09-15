«Самая красивая штучка»: Карди Би стала мамой в третий раз

Ребенка певица родила от рэпера Offset, с которым неоднократно расставалась.

Американская рэп-исполнительница Карди Би родила третьего ребенка. У 31-летней артистки родилась дочь. Об этом она сообщила в своем личном блоге.

«Самая красивая маленькая штучка. 9/7/24», — подписала она кадры.

Нового члена семьи уже успели встретить наследники артистки — шестилетняя дочь Калчер и трехлетний сын Уэйв. Отец ребенка — рэпер Offset (настоящее имя Киари Кендрелл Сифус) — тоже успел познакомиться с малышом. А ведь еще недавно ходили слухи, что пара распалась. К тому же, сама Карди Би в своем обращении в личном блоге это косвенно подтверждала.

К слову, Карди Би и Offset поженились в 2017 году. У пары были непростые отношения. Еще в 2020 году Карди Би подавала на развод, но передумала, а спустя год у них родился второй ребенок. Прошлым летом пара снова оказалась на грани разрыва, но, вероятно, им удалось справиться с очередными проблемами в семье.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Карди Би и ее муж Offset попали под суд за неуплату аренды и разгромленный дом.