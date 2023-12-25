Карди Би и ее муж Офсет попали под суд за неуплату аренды и разгромленный дом

Предположительно, пара задолжала владельцу 85 тысяч долларов.

Американская рэп-исполнительница Белкалис Марленис Альманзар, выступающая под псевдонимом Карди Би, попала под суд на пару с бывшим мужем, рэпером Offset (Настоящее имя Киари Кендрелл Сифус — Прим. ред.). Нет, дело не в бракоразводном процессе. Знаменитостей обвиняют в неуплате аренды и разгроме, который они устроили в роскошном особняке в Беверли-Хиллз. По данным журналистов портала TMZ, с иском против звезд в суд обратился владелец дома.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении издания, Карди Би и Офсет снимали огромный коттедж с начала 2022 года, в октябре они собрали вещи и съехали, не предупредив об этом хозяина. По словам арендодателя, на момент выезда у них была задолженность по аренде и коммунальным платежам. Кроме того, владелец заявляет, что его недвижимости был нанесен «значительный материальный ущерб» — повсюду царапины на кафельном полу, повреждения на коврах и шторах, сломанная мебель, дыры в стенах и следы огня на столах и шкафах.

«По их оценкам, стоимость ущерба составляет около 85 000 долларов… и домовладелец говорит, что они несколько раз пытались решить проблему, но безуспешно», — сообщает автор заметки.

Драма в стенах великолепного особняка разразилась сразу после того, как отношения Карди и Офсета оказались на грани. В разгаре скандала рэп-исполнительница разразилась пронизанной ненормативной лексикой тирадой в адрес экс-супруга. Обвинила его в ужасном обращении с ней и добавила, что их пара больше не является предметом обсуждения.

Карди вышла замуж за Офсета 20 сентября 2017. До свадьбы влюбленные встречались несколько месяцев. У рэперов двое детей — дочь Калче Киари Сифус и сын Уэйв Сет Сифус 2018 и 2021 годов рождения соответственно. В 2018-м знаменитости уже объявляли о расставании, тогда их браку было чуть больше года, но потом помирились, воссоединение произошло в 2019-м. В сентябре 2020 года Карди сообщила публике, что «устала от споров», и подала на развод.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Карди Би не любит президента США Джо Байдена и почему она предрекает Нью-Йорку нашествие крыс.