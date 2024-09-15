Армия США срочно перебросила силы к Аляске из-за учений «Океан-2024»

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

BI: США перебросили HIMARS на Аляску из-за учений ВМФ России

Армия США срочно перебросила силы к Аляске из-за учений «Океан-2024»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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В Штатах считают эти действия сигналом.

Соединенные Штаты  оперативно разместили свои силы и установки HIMARS на Алеутских островах Аляски из-за учений Военно-морского флота России. Об этом сообщает Business Insider.

«Американская армия срочно перебросила оружие и солдат на дальнюю оконечность Аляски в рамках внезапной демонстрации силы», — говорится в материале.

Указывается, что начавшиеся мероприятия должны стать сигналом для противников Штатов. Они показывают способность Тихоокеанской армии США перебрасывать войска и средства без особого уведомления в самые отдаленные районы, подчеркнул генерал-майор Джозеф Хилберт.

Военные учения России «Океан-2024»

Плановое стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024» началось 10 сентября и продлится неделю. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них задействуют более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также более 120 самолетов и вертолетов морской авиации Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники.

Всего в тренировке примут участие более 90 тысяч российских военнослужащих.

Участие в учениях «Океан-2024» принимает и Китай. Страна направила три корабля, одно судно и 15 самолетов, рассказал главком ВМФ России Александр Моисеев.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолеты ТОФ отработали поиск подлодок в ходе учений «Океан-2024».

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