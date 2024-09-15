Жительница Петербурга с кулаками набросилась на школьника и сбежала с его телефоном
В Петербурге женщина избила восьмиклассника и украла у него телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подростка госпитализировали с серьезными травмами.
В Невском районе Санкт-Петербурга женщина избила и отобрала телефон у школьника. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Все случилось вечером пятницы, 13 сентября, на Искровском проспекте. Женщина ударила восьмиклассника несколько раз, а затем взяла выпавший из кармана мальчика телефон и сбежала.
Школьника госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Теперь правоохранители ищут нападавшую.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец вундеркинда Алисы Тепляковой — Евгений Тепляков — напал и избил пенсионерку на детской площадке на глазах ее годовалой внучки. Случилось после того, как дети мужчина стали кидаться песков в малышку. Женщина заступилась, оттолкнув одного из обидчиков, после чего тот упал. Тогда Тепляков и набросился на пенсионерку. Пострадавшая написала заявление в полицию.
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