Жительница Петербурга с кулаками набросилась на школьника и сбежала с его телефоном

Подростка госпитализировали с серьезными травмами.

В Невском районе Санкт-Петербурга женщина избила и отобрала телефон у школьника. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Все случилось вечером пятницы, 13 сентября, на Искровском проспекте. Женщина ударила восьмиклассника несколько раз, а затем взяла выпавший из кармана мальчика телефон и сбежала.

Школьника госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Теперь правоохранители ищут нападавшую.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец вундеркинда Алисы Тепляковой — Евгений Тепляков — напал и избил пенсионерку на детской площадке на глазах ее годовалой внучки. Случилось после того, как дети мужчина стали кидаться песков в малышку. Женщина заступилась, оттолкнув одного из обидчиков, после чего тот упал. Тогда Тепляков и набросился на пенсионерку. Пострадавшая написала заявление в полицию.