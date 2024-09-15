Среди отравившихся в соццентре оказалась 102-летняя мать актрисы Ирины Алферовой

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 577 0

Кроме нее с пищевой токсикоинфекцией слегли еще 20 постояльцев столичного учреждения.

Среди отравившихся в соццентре оказалась 102-летняя мать актрисы Ирины Алферовой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Мать актрисы Ирины Алферовой тоже оказалась в числе отравившихся в социальном центре для ветеранов в Москве. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Известно, что с пищевой токсикоинфекцией слегли 20 постояльцев социально-реабилитационного центра — все они жаловались на боль в животе, рвоту и диарею после посещения столовой учреждения. Все они госпитализированы.

Среди пострадавших оказалась и 102-летняя мать актрисы — Ксения Архиповна Алферова. Предварительно, ей диагностировали обезвоживание первой степени.

По факту массового отправления возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — указали в СК РФ по Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в петербургской шаверме нашли то, чего быть в составе точно не должно — споры различных грибов и кишечную палочку. Специалисты проверили сразу несколько точек общепита и ни одна из них не соответствует требованиям.

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