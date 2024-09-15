Продавцы на вопрос «откуда в их продукции взялась кишечная палочка» отвечают в рифму и с юмором. Только отравившимся не до смеха.

В моду входит безглютеновая диета. Глютен — это сложный белок, который содержится в злаковых. Товар, очищенный от глютена, стоит минимум раза в два дороже, чем с ним.

Но как показало масштабное исследование Роспотребнадзора, каждый четвертый товар на полке, где написано «без глютена» на самом деле этот белок содержит. Каждая четвертая этикетка врет. Безответственность плюс жажда наживы — опасная смесь.

Вторую неделю не утихают страсти в небольшом карельском городке Сегежа, где из-за вспышки сальмонеллеза были закрыты три школы из четырех. Источник заразы оказался за пределами учебных заведений — в кафе по соседству. Оно специализировалось, судя по вывеске, на шаурме.

И это далеко не первый случай. Роскачество совместно с «Федерацией рестораторов и отельеров» начали формировать новый национальный стандарт для шаурмы. Но будут ли его соблюдать? Расследование корреспондента «Известий» Максима Облендера.

Все начинается с контрольной закупки. Три совершенно случайные точки по продаже шавермы. Не шаурмы — мы в Петербурге. У Авроры, прямо у метро на Васильевском, и еще одну взяли в спальном районе.

Конечно, «с собой», с пылу с жару в термопакете везем шаверму в лабораторию. Экспертиза заняла несколько дней. Вердикт — в каждой кишечная палочка, а еще споры, плесень, дрожжи и бактерии.

— А кишечная палочка откуда у вас?

— Откуда-откуда? От верблюда!

Полная антисанитария и отсутствие медкнижек. Вернее, они есть, но не там, где им полагается быть.

Сколько людей отравились в подобных заведениях Петербурга мы точно не скажем, но можем сказать с уверенностью — это проблема не только Северной столицы.

В Сегеже после опасного обеда шавермой более ста человек госпитализировали, в больницу попадали семьями. У всех диагноз — сальмонеллез.

«Купили мне, мужу и сыну шаверму. Утром сын встал, говорит, по-моему, я заболеваю. В итоге у него резко поднялась температура 39,5», — поделилась пострадавшая Анна Стальнова

«Корчился от боли в животе, горбатился ходил. Неприятно было. Вызвали скорую, сделали укол. Потом не помню уже», — поделился пострадавший Никита Стальнов

Точку закрыли, продавец под стражей. Возбуждено уголовное дело. Но, как правило, «прощай» таким кафе сказать не получается, скорее «до встречи».

В этом столичном киоске ровно год назад шаурмой отравились 30 человек. Сегодня здесь снова кипит торговля. Бизнес кочует из одних немытых рук в другие.

«Пожалуй, в девяти точках из десяти можно будет найти нарушения. Первое — это все, что касается персонала, медицинских книжек, его подготовки, соблюдения правил личной гигиены. Второе — касается сырья», — отметил Олег Павлов, председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива».

В Петербурге, по данным одного из сервисов, более две тысячи точек, где можно купить шаверму. В Москве около пяти тысяч! Отравления считают не столь тщательно. Если, например, в 2023 году за полгода в стране отравились 350 человек, в 2024 году — только в апреле — 400 случаев попадания на больничную койку.

Вот и сентябрьский всплеск сальмонеллеза в Северо-Западном регионе добавил сотню пострадавших. Ежегодно тысячи отравившихся — и это только зарегистрированные диагнозы. Тем не менее, шаурмичные открываются на каждом шагу. Ведь это один из самых доступных и прибыльных бизнесов.

Купить такой готовый бизнес в Петербурге не сложно, цена начинается от 200 — 300 тысяч и доходит до нескольких миллионов, в зависимости от расположения точки. Эта находится на рынке, рядом видно метро, трамвайную остановку, проходимость хорошая. Пойдем под видом покупателя и узнаем все подводные камни.

В грязном кафе свою шаверму ожидают покупатель и таракан. Заветренное мясо крутится на вертеле, в холодильнике как попало стоят ведра с овощами и мясом.

Берите — золотая жила, убеждает продавец. В доказательство чеки. Каждый день выручка 15-17 тысяч. Спрашиваю, какие бумаги нужны для оформления такого бизнеса?

Даже если у сотрудника нет прописки, медкнижки — все решат, убеждает продавец, он познакомит с кем надо. Полный пакет документов можно купить и на различных сайтах. Готовы сделать за 20-30 тысяч рублей. Даже ехать никуда не надо.

— Все в электронном виде заполните и все.

— Если у меня вдруг отравились, что мне делать?

— Только если поймают, что конкретно у вас.

А вот Екатеринбург. В том же помещении, где располагается туалет, хранятся и продукты для шаурмы.

Здесь курятину накачивают раствором для увеличения веса, маринуют в грязных контейнерах, просрочку отмачивают, переупаковывают и под видом свежего мяса рассылают по павильонам. Никаких бумаг и сертификатов никто не предоставляет.

«Это может быть и мясо, могут быть и овощи, могут быть молочные продукты, и даже и хлеб, который не имеет нормальный срок годности и правильно хранится. На втором этапе — это, конечно, сколько длительность хранения этого продукта, если она была превышена по допустимым нормам», — прокомментировал Сергей Вознесенский, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН.

А вот будет ли все в порядке у любителей уличной шаурмы — их мало волнует.