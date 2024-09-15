Звезда сериала «Король и Шут» Евгений Ткачук задержан в аэропорту Пулково

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 1 261 0

По предварительной информации, актер подозревается в перевозке наркотиков.

Звезда сериала «Король и Шут» Евгений Ткачук задержан в аэропорту Пулково

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Актера сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука задержали в петербургском аэропорту Пулково во время досмотра перед рейсом. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, артиста подозревают в перевозке запрещенных веществ, так как при осмотре у него был обнаружен сверток, его содержимое направили на экспертизу. Сейчас артист находится в полицейском участке.

Евгений Ткачук в 2007 году окончил ГИТИС и в этом же году дебютировал на большом экране. Он исполнил роль солдата Андрея Котунова в кинокартине Александра Сокурова «Александра».

Артист получил известность благодаря работе в таких проектах, как «Король и шут», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и многих других.

Также Евгений Ткачук является учредителем частного конно-драматического театра «ВелесО», в постановках которого вместе с актерами играют лошади.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшего зампреда правительства Подмосковья задержали по делу о взятках.

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