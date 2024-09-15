В Испании хотят изучить нетленное тело святой Терезы

До этого ее гроб открывали в 1914 году, а теперь тело монахини эксгумировали снова.

В Испании после эксгумации мощей монахини Терезы Авильской обнаружили, что ее тело не разложилось. Ученые намерены выяснить причину такого явления, передает Daily Mail.

Монахиня Тереза Авильская (ее также называют Святой Терезой Иисуса) родилась в 1515 году, а умерла в 1582-м. В XVI она создала орденскую ветвь «босоногих кармелито» — монахинь, не носящих обувь. Тереза также является первой испанской писательницей. Это были мистические истории, сказки о рыцарстве, а также о моде и цветах.

Через 40 лет после смерти Терезу Авильскую канонизировал папа Григорий XV. Святая Тереза стала покровительницей шахматистов, кружевниц, сирот, болеющих, людей состоящих в монашеских орденах, а также тех, кто подвергается насмешкам за благочестие. В 1970 году папа Павел VI провозгласил монахиню первой женщиной-доктором Церкви в знак признания ее многовекового духовного наследия католицизма. Кстати, духовной матерью Авильской являлась Дева Мария. Особую преданность ей Тереза проявила в 11 лет, когда умерла мама.

Тело Терезы было захоронено в монастыре Авилы. Предпоследний раз ее гроб открывали в 1914 году. Тогда действующий настоятель Ордена босых кармелитов Клементе де лос Сантос заявил, что хочет увидеть тела святых основательниц. Причем тело Терезы не было подвержено разложению.

В августе 2024 года мощи монахини снова эксгумировали. Было обнаружено, что ее черты сохранились в «ясных очертаниях», а останки все еще нетленны. Представитель ордена Марко Кьеза подчеркнул, что кожа покойницы бесцветна, потому что она мумифицирована, хотя увидеть ее можно, особенно в середине лица.

«Мы убедились, что останки находятся в том же состоянии, что и при последнем вскрытии в 1914 году», — сказал он.

Гроб с останками Святой Терезы был открыт для того, чтобы ученые изучили ее тело и выяснили о здоровье монахини при жизни, страдавшей от недомоганий. В своих дневниках женщина писала, что мучилась от болей в ногах, судорог, проблем с пищеварением, головокружений и обмороков.

Находясь не в благоприятном состоянии, Тереза незадолго до своей смерти отправилась в другой город, чтобы увидеться с подругой. Три дня она добиралась до монастыря, а дойдя, сказала: «Наконец-то, моя дочь, я достигла дома смерти». В ближайшее время после этого Тереза Авильская умерла.

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