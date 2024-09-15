«Собрал вещи и ушел»: Радимов раскрыл подробности развода с Булановой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Радимов заявил, что при разводе оставил Булановой почти все, что имел

«Собрал вещи и ушел»: Радимов раскрыл подробности развода с Булановой

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Спортсмен и певица расстались в 2016 году после громкой ссоры.

Футболист Владислав Радимов поделился подробностями развода с певицей Татьяной Булановой. По его словам, он оставил бывшей жене и их общему сыну Никите почти все, что у него было, в том числе квартиру.

«Я собрал вещи, спокойно ушел и все. Только, единственное, заблокировал телефон», — сказал Радимов в эфире шоу «Карты, деньги, два мяча».

Спортсмен утверждает, что не имел никаких претензий к бывшей супруге при разделе имущества.

В июле Радимов женился на бизнесвумен Анастасии Кулешовой. Фото с торжества, сделанными на фоне Исаакиевского собора в Петербурге, бывший супруг Булановой поделился в соцсети.

О помолвке с новой избранницей футболист сообщил поклонникам в декабре прошлого года, опубликовав снимок с молодой возлюбленной, у которой на пальце было надето обручальное кольцо. А уже в мае этого года Радимов и Кулешова подали заявление в ЗАГС, о чем также стало известно из их соцсетей.

Буланова же в июне 2023 года она вышла замуж за теннисиста и бизнесмена Валерия Руднева.

Известно, что после развода отношения между бывшими супругами не заладились. При этом футболист продолжает общаться со своим сыном Никитой, рожденным в браке с певицей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Буланова не взяла фамилию мужа после свадьбы.

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