«Они пытаются убить его»: конгрессмен США назвала инцидент рядом с гольф-клубом Трампа покушением

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 44 0

Конгрессмен Тейлор-Грин назвала инцидент рядом с гольф-клубом Трампа покушением

«Они пытаются убить его»: конгрессмен США назвала инцидент рядом с гольф-клубом Трампа покушением

Фото: John Locher / ТАСС

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Марджори Тейлор-Грин уверена, что кандидату в президенты пытаются помешать победить в выборах.

Конгрессмен США Марджори Тейлор Грин назвала «очередной попыткой покушения» инцидент со стрельбой в гольф-клубе Трампа во Флориде, о котором ранее сообщал официальный портал кандидата в президенты. Об этом она написала на своей страничке в соцсети X.

«Трамп цел и невредим после очередной попытки покушения на его жизнь. Слава Богу! Они пытаются убить его! Они сделают все, чтобы помешать ему выиграть», — заявила, не скрывая эмоций политик.

Другому сенатору, Линдси Грэму, удалось лично пообщаться с Трампом. Политика в сообщении он уже называет президентом.

«Только что говорил с Президентом Трампом. Он один из самых сильных людей, которых я когда-либо знал. Он в хорошем расположении духа и полон решимости спасти нашу страну как никогда», — заявил Грэм.

Официальный сайт Дональда Трампа, передавал 5-tv.ru, опубликовал официальное заявление, в котором сообщалось, что неподалеку от места, где находился политик, были слышны звуки выстрелов и что с самим кандидатом в президенты США все в порядке. 

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