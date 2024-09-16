«Дождался своего часа»: как развивался роман Павлиашвили и юной Патлах

Самому артисту было 32 года.

Знаменитый певец Сосо Павлиашвили сразу обратил внимание на свою будущую избранницу — танцовщицу и певицу Ирину Патлах, несмотря на то, что во время знакомства юной красавице было всего 16 лет. Подробностями судьбоносной встречи пара поделилась в эфире программы на федеральном канале.

Тогда Патлах училась и ходила в театральную школу во Дворец пионеров, где у 32-летнего исполнителя находилась звукозаписывающая студия. Туда яркая девушка пришла работать над песней «Я с тобой». Юную и прекрасную Ирину артист заметил сразу, ведь «был очень заинтересован в женской красоте».

«И я дождался своего часа, как хищник», — пошутил Павлиашвили.

Только вот преступной связи, конечно, не было — по словам исполнительницы, супруг тогда смотрел на нее, словно на «недоразумение, одержимое желанием петь» и относился к ней «по-отцовски».

Лишь некоторое время спустя артист пригласил девушку в свой коллектив. Немного погодя, также познакомился с ее родителями. А красивый роман начался, когда Ирина наконец достигла совершеннолетия.

«И эти отношения до сих пор продолжаются и делают меня счастливым», — подчеркнул Сосо.

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