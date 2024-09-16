«Такая женственная»: Акиньшину заподозрили в беременности
Фанаты Оксаны Акиньшиной уверены, что актриса ждет четвертого ребенка
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
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Артистка поделилась в сети красивыми фотографиями, а подписчики заметили интересную деталь.
Популярная артистка Оксана Акиньшина может стать мамой в четвертый раз. Поклонники знаменитости заподозрили звезду в беременности после последних опубликованных снимков. Фотографиями в обтягивающем платье она поделилась на странице в социальной сети.
От прошлых отношений Оксана уже воспитывает сына Костю и дочку Эмми — наследники появились на свет в браке с кинопродюсером Арчилом Геловани. К сожалению, пара рассталась в 2018 году.
Также артистка была замужем за Дмитрием Литвиновым, от которого в 2009-м родила мальчика Филиппа. Родной сын не живет вместе с матерью, а воспитывается ее родителями.
Теперь фанаты звезды предположили, что она ждет малыша в четвертый раз — за лето ее фигура заметно изменилась. Поклонники обратили внимание на чуть округлившийся животик знаменитости.
«Беременна?»;
«Какая красивая»;
«Такая женственная, уютная», — написали комментаторы под постом.
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