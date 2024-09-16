«Такая женственная»: Акиньшину заподозрили в беременности

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 37 0

Фанаты Оксаны Акиньшиной уверены, что актриса ждет четвертого ребенка

«Такая женственная»: Акиньшину заподозрили в беременности

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Артистка поделилась в сети красивыми фотографиями, а подписчики заметили интересную деталь.

Популярная артистка Оксана Акиньшина может стать мамой в четвертый раз. Поклонники знаменитости заподозрили звезду в беременности после последних опубликованных снимков. Фотографиями в обтягивающем платье она поделилась на странице в социальной сети.

Instagram* / akinshok2013

От прошлых отношений Оксана уже воспитывает сына Костю и дочку Эмми — наследники появились на свет в браке с кинопродюсером Арчилом Геловани. К сожалению, пара рассталась в 2018 году.

Также артистка была замужем за Дмитрием Литвиновым, от которого в 2009-м родила мальчика Филиппа. Родной сын не живет вместе с матерью, а воспитывается ее родителями.

Теперь фанаты звезды предположили, что она ждет малыша в четвертый раз — за лето ее фигура заметно изменилась. Поклонники обратили внимание на чуть округлившийся животик знаменитости.

«Беременна?»;

«Какая красивая»;

«Такая женственная, уютная», — написали комментаторы под постом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Хилькевич пытается вызвать роды необычными способами.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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«Такая женственная»: Акиньшину заподозрили в беременности

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