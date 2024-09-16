Вернулся с оружием: родные раненной ученицы в Челябинске о напавшем мальчике

Несовершеннолетний мальчик проник в учебное заведение и во время урока набросился на одноклассников с оружием.

В Челябинске в коррекционной школе № 68 мальчик напал на своих одноклассников и классную руководительницу. Родственники пострадавшей девочки и исполняющий обязанности прокурора дали свои комментарии специально для 5-tv.ru.

Отец и бабушка одной из учениц прибыли в школу после того, как им сообщили о происшествии. Они узнали, что нападавший был одноклассником ребят. Во время урока он вышел из класса, а затем вернулся. Но уже с оружием и обмундированием. При нем был молоток, нож и пистолет.

Сначала он набросился на одну девочку, другая за нее сразу заступилась и тоже попала под удар. У одной ученицы черепно-мозговая травма, у другой ножевые ранения и повреждения головы. Их готовят к операции.

Классная руководительница детей пыталась обезвредить нападавшего, но также оказалась ранена. Ее, как и остальных, госпитализировали.

Исполняющий обязанности прокурора Челябинской области Евгений Федоров подчеркнул, что в связи со случившимся идут проверки, после которых будут предприняты меры.

«Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка состоянию законности и обеспечения безопасности обучающихся, пропускного режима антитеррористической защищенности, а также профилактические работы с обучающимися», — сказал он.

Инцидент произошел утром 16 сентября. 13-летний мальчик пронес в коррекционную школу № 68 оружие и напал на учеников и педагога. Пострадали четыре человека. На месте происшествия работают правоохранители. Прокуратура региона проводит проверку.

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