В России предложили увеличить пособие по рождению ребенка до 50 тысяч рублей

В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий увеличение пособия по рождению ребенка до 50 тысяч рублей. Инициатива поступила от депутатов «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым.

«На текущий момент в ряде субъектов РФ установлены региональные меры поддержки семей с детьми. Так, наряду с федеральным единовременным пособием при рождении ребенка, размер которого с учетом индексации с 1 февраля 2023 года составляет 22,9 тысячи рублей, отдельными субъектами РФ установлены дополнительные выплаты за счет средств региональных бюджетов. Вместе с тем отмечается ситуация, когда круг получателей и размер выплаты может значительно отличаться в зависимости от субъекта РФ», — говорится в документе.

Депутаты отмечают, что первые месяцы жизни новорожденного самые затратные для молодых родителей, так как товары для малышей дорогие, и купить надо очень много всего. А денег на приобретение необходимого может не хватать.

Также, стоит отметить, что в разных регионах страны выплаты могут сильно отличаться. Например, выплата за рождение ребенка в Калининграде составляет 3500 тысячи рублей. В Татарстане же установленная выплата в 50 тысяч рублей.

Законопроект о фиксированной выплате внесут в Госдуму 17 сентября.

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