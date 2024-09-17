В России предложили увеличить пособие по рождению ребенка до 50 тысяч рублей

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 20 0

Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму.

В России предложили увеличить пособие по рождению ребенка до 50 тысяч рублей

Фото: © РИА Новости / Вера Костамо

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий увеличение пособия по рождению ребенка до 50 тысяч рублей. Инициатива поступила от депутатов «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым.

«На текущий момент в ряде субъектов РФ установлены региональные меры поддержки семей с детьми. Так, наряду с федеральным единовременным пособием при рождении ребенка, размер которого с учетом индексации с 1 февраля 2023 года составляет 22,9 тысячи рублей, отдельными субъектами РФ установлены дополнительные выплаты за счет средств региональных бюджетов. Вместе с тем отмечается ситуация, когда круг получателей и размер выплаты может значительно отличаться в зависимости от субъекта РФ», — говорится в документе.

Депутаты отмечают, что первые месяцы жизни новорожденного самые затратные для молодых родителей, так как товары для малышей дорогие, и купить надо очень много всего. А денег на приобретение необходимого может не хватать.

Также, стоит отметить, что в разных регионах страны выплаты могут сильно отличаться. Например, выплата за рождение ребенка в Калининграде составляет 3500 тысячи рублей. В Татарстане же установленная выплата в 50 тысяч рублей.

Законопроект о фиксированной выплате внесут в Госдуму 17 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Подмосковья введут ограничения на работу мигрантов в ряде сфер.

+17° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
91.14
0.21 101.28
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:32
Кружевное платье и букет в руках: звезда сериала «Улица» Баранова вышла замуж
2:13
«Спрятались в ванной»: очевидец о том, как пережил атаку ВСУ на Белгород
2:00
В России предложили увеличить пособие по рождению ребенка до 50 тысяч рублей
1:48
От шизофрении до онкологии: на что может указывать беспричинное резкое похудение
1:30
В покушении на президента Yamaha Motor заподозрили его 33-летнюю дочь
1:14
«Я танцую до сих пор»: Волочкова о стаже и желании выйти на пенсию

Сейчас читают

Азербайджан к посредничеству готов: Алиев предположил, Зеленский промолчал
«Связь потеряна навсегда»: раскрыто последнее сообщение экипажа батискафа «Титан»
Фанат демократов и сторонник Зеленского: кто пытался убить Трампа
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака