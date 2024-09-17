В России протестируют возможность заселения в отели по биометрии

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 26 0

Такой шаг должен позволить россиянам самим выбирать удобный способ регистрации в гостиницах.

В России протестируют возможность заселения в отели по биометрии

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Bernhard / CHROMORANGE

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Заселение в гостиницы по биометрии будет доступно в России с IV квартала этого года. О старте пилотного проекта рассказал замминистра экономического развития Сергей Назаров главе комитета Госдумы по труду Ярославу Нилову, пишут «Известия».

«В настоящее время Минэкономразивития России совместно с оператором ГИС ЕБС АО „Центр биометрических технологий“ в IV квартале текущего года запланирован запуск пилотного проекта на нескольких объектах гостиничного бизнеса. Внедрение сервиса заселения в гостиницы по биометрии будет осуществляться поэтапно в течение второй половины 2024 года — по мере технической готовности гостиниц», — говорится в ответе Сергея Назарова.

Ожидается, что сервис биометрии поможет снизить нагрузку сотрудников гостиниц и сократит время заселения. Так как мы живем в век цифровых технологий, россиянам стоит дать выбор: заселяться по паспорту России или через личный кабинет ГИС ЕБС, подчеркнул Ярослав Нилов.

Точные сроки введения данной схемы пока не названы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда россияне стали чаще ездить в бархатный сезон.

Этой осенью многие жители России предпочли отправиться отдыхать на Урал. Спрос туда составил 79%, а это почти в два раза больше, нежели за этот же период в прошлом году.

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В России протестируют возможность заселения в отели по биометрии

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