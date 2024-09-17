Трихолог рассказала, что делать при интенсивном выпадении волос осенью

На данный процесс в том числе влияют сокращение светового дня и изменение гормонального фона.

Если осенью волосы стали выпадать интенсивнее, то ничего страшного в этом нет. Специально для Газеты.ру врач-трихолог Христина Осепян рассказала, как ухаживать за волосами с наступлением холодов.

Врач выделяет несколько сезонных причин, почему может увеличиваться объем выпадающих волос. Это может быть: сокращение светового дня, изменение гормонального фона, а также изменение метаболизма и ухудшение иммунитета.

«Вместе с этим меняется температура окружающей среды, включается отопление, что также может стать причиной более интенсивного выпадения волос. В данном случае подбирается дополнительный уход для кожи головы и волос. Кроме того, рекомендуется задуматься о покупке увлажнителя или ионизатора воздуха», — добавила Христина.

Чтобы помочь волосам в этот непростой период, трихолог советует пройти обследование у врача. Он поможет выявить, каких витаминов в организме не хватает, сколько и с чем их необходимо принимать. При необходимости специалист назначит инъекции.

Если же вы заметили выпадение волос, которое не проходит, эксперт советует обратиться к профессиональному врачу-трихологу.

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