Верховный суд отказал телеведущей Татьяне Лазаревой* в снятии статуса иноагента

Суд отказал Татьяне Лазаревой* в снятии статуса иноагента, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката телеведущей Леонида Соловьева.

«Верховный суд нам отказал в удовлетворении иска об исключении из реестра иноагентов», — сказал он.

Сама Лазарева уверена, что данный статус не позволяет ей в полной мере осуществлять свою профессиональную деятельность. Он подрывает доверие людей к ее личности.

«В данном случае имеется место быть нарушение профессиональных прав и невозможность осуществления профессиональной деятельности. Вынесение такого распоряжения является дискриминацией», — считает Лазарева.

Под невозможностью осуществлять профессиональную деятельность телеведущая имеет в виду обязательную маркировку статуса иноагента на всех своих сообщениях и материалах, а также раскрытие сведений о финансовых операциях и мероприятиях, которые она посещает и проводит.

Татьяна Лазарева была внесена в реестр иноагентов в июне 2022 года. Летом текущего телеведущая также пополнила список террористов и экстремистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд отклонил жалобу Лазаревой на арест по делу о пропаганде терроризма.

Неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК** Леонид Волков*. На платформе различных шоу на YouTube он заявлял, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

* — признаны в России иноагентами, включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021