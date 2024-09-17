Тысячи ловушек: в России перенастроят дорожные камеры для фиксации нарушений

Речь идет об ужесточении правил установки регистраторов.

По всей стране перенастраивают работу дорожных камер. Теперь под их прицелом окажутся только действительно аварийно-опасные места. Кроме того, теперь машины, которые фиксируют нарушения, должны быть заметны водителям, чтобы не превращаться в ловушки. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров выяснил, будут ли изменения и в Петербурге.

В Москве регистратор одного из перекрестков зафиксировал, как машину автоинспекторов, спешивших на аварию, буквально сносит иномарка, водитель которой на огромной скорости проскочил на красный. От удара машину автоинспекторов отбросило на тротуар, где чудом не оказалось пешеходов.

В Санкт-Петербург красный Opel, в салоне которого находились три молодые девушки, на скорости снес дорожный знак. Водитель, вероятно, и сама не поняла, какой именно маневр хотела совершить.

Чаще всего такие аварии происходят на участках, необорудованных камерами видеофиксации, а значит, там можно проскочить, считают некоторые водители. Сейчас придется сбавлять скорость. Камеры будут фиксировать нарушителей на выделенной полосе для общественного транспорта, также на опасных участках, в местах, где идут дорожные работы. Еще системы видеофиксации установят на пешеходных переходах и в местах, где стоянка либо остановка запрещены.

Под прицелами камер окажутся наиболее опасные перекрестки. Это те, которые находятся вблизи школ и детских садов, и те, на которых произошли четыре или более однотипных аварий за год.

«У нас же многие водители, например, оспаривают штрафы на пешеходных переходах. То есть, когда они не пропустили пешехода. А при наличии видеофиксации можно абсолютно четко сказать», — отметила автоюрист Елена Шуваева.

Новые правила коснутся не все регионы. Например, в Санкт Петербурге всевидящие камеры останутся на своих местах.

«С момента создания системы фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения мы устанавливали их именно на аварийно-опасных участках», — рассказал директор городского мониторингового центра Санкт-Петербурга Роман Борисенко.

Ужесточение правил не означает, что вся дорога будет под прицелом. Наоборот, в регламенте прописана минимальная дистанция.

Теперь в населенных пунктах расстояние между системами видеофиксации, которые ловят одни и те же нарушения, должно быть не меньше одного километра, на трассе — не меньше пяти километров.

«Это серьезно, потому что у меня такое ощущение, когда едешь, условно говоря, по столице, что камеры, которые меряют скорость, установлены через каждые 100 метров. Такие цифры появились в документе впервые, хотя система фото- и видеофиксации у нас действует уже больше десяти лет», — объяснил автоэксперт, член общественного Совета Федерального дорожного агентства Минтранспорта РФ.

До сих пор действовали лишь рекомендации и необязательные стандарты, из-за несоблюдения которых часто страдали автолюбители. Раньше камеры на дорогах ставили частники и аутсорсинговые компании. Зарабатывают они процесс каждой квитанцией, поэтому чем больше штрафов, тем лучше.

Массовая проверка дорожных камер выявила тысячи нарушений по стране. В Татарстане и Омске каждая десятая камера фиксировала нарушения неправильно. В Свердловской области таких фото- и видеофиксаторов еще больше — 29. В Иркутской области требованиям не соответствуют четверть всех камер на дорогах.

«Допустим, если за городом вместо 90 километров в час стоит знак 60. Водитель видит, что дорога хорошая, видимость отличная, едет не 60 километров в час, а 80-90. Они получали штрафы. Формально — это нарушение, но с точки зрения безопасности дорожного движения, если не было ДТП, то особых оснований для снижения скорости и для штрафов не было», — рассказал эксперт по системам фото и видео фиксации, независимый участник рабочей группы по разработке ГОСТов на комплексы автофиксации Григорий Шухман.

Где именно устанавливать камеры теперь должны решать не частные компании, а собственники дорог и местные власти. По новым правилам, автомобили, на которых установлена система фото- и видеофиксаиции, должны быть заметны для водителей и иметь опознавательные знаки. Поэтому теперь такую камеру-ловушку не спрятать в кустах.