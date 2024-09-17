«Обсуждал передачу взятки»: что грозит Блиновским после задержания Пашаева

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 59 0

Адвокат Багатурия: Блиновские могут подать иск за мошенничество к Пашаеву

«Обсуждал передачу взятки»: что грозит Блиновским после задержания Пашаева

Фото: ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда

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Скандально известный правозащитник незаконно получил более 30 миллионов рублей.

После задержания экс-адвоката Эльмана Пашаева для семьи Блиновских появилась новая угроза. Об этом адвокат Вадим Багатурия рассказал KP.RU.

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным Следственного Комитета, юрист прибрал к рукам более 30 миллионов рублей.

По данным сотрудников правоохранительных органов, он получил немалую сумму от Алексея Блиновского за незаконную помощь в снятии обвинения с его жены Елены. Сам глава семьи тоже проходит в деле как соучастник и будет привлечен в дальнейшем к ответственности.

В случае, если Пашаев сделал аудиозапись диалога, где Алексей просит его дать взятку за помощь в увиливании от заслуженного наказания за нарушение закона, то на мужа инфоцыганки откроют дело о даче взятки.

«Но если Пашаев сам что-то наобещал и получил деньги исключительно под „решение вопроса“ под видом юридических услуг, это, конечно же, чистое мошенничество», — сказал Багатурия.

В таком случае Блиновский не получит никакого наказания и сможет подать иск на Пашаева, чтобы вернуть свои деньги.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что отец Блиновского прокомментировал задержание сына в зоне СВО.

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