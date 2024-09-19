Врачи-убийцы: американских знаменитостей специально подсаживают на наркотики

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 16 0

Американские врачи намеренно подсаживают звезд на тяжелые наркотики

Врачи-убийцы: американских знаменитостей специально подсаживают на наркотики

Фото: 5-tv.ru

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Именно из-за этого скончался Мэттью Перри.

Американские звезды одна за другой признаются, что многие знаменитости в США получают от врачей тяжелые, вызывающие привыкание лекарства. Именно из-за них недавно скончался знаменитый актер Мэттью Перри.

Как рассказала певица Келли Осборн, дочь рок-музыканта Оззи Осборна, в 13-летнем возрасте она получила от врача рецепт на викодин — сильнодействующее обезболивающее на основе опиума, а в последствии лекарство и вовсе заменили на оксиконтин — препарат, который в два раза сильнее морфина.

Ужас ситуации заключается в том, что ни один из врачей никогда не уведомлял о своем решении родителей девочки, а также не задавал ей никаких лишних вопросов. Как признается знаменитость, она считает, что врачи намеренно подсаживали ее на тяжелые наркотики.

«Оглядываясь назад, это кажется таким безумием, потому что 13-летний подросток ни за что не смог бы пойти в аптеку и просто купить такое лекарство, не имея там какого-либо родительского присутствия», — размышляет певица.

По мнению специалистов, в Штатах может действовать целая нелегальная сеть врачей и реабилитационных центров, которые специально превращают знаменитостей в наркоманов ради выгоды. Большая часть таких случаев заканчивается трагически.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпера и продюсера P.Diddy арестовали в США по делу о домогательствах.

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