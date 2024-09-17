Композитор Рыбников просит взыскать с Warner Music более 20 миллионов рублей

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 34 0

Предметом спора выступают около 246 произведений автора.

Композитор Рыбников просит взыскать с Warner Music более 20 миллионов рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Российский композитор Алексей Рыбников просит арбитражный суд Москвы взыскать с российских структур американского звукозаписывающего лейбла Warner Music свыше 20 миллионов рублей компенсации за нарушение его авторских прав на произведения и смежных прав на фонограммы. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Иск в отношении «С. Б. А. Мьюзик Паблишинг» на 20 миллионов рублей поступил в суд в феврале. На заседании во вторник суд, по заявлению истца, перевел эту компанию в разряд ответчиков. Одновременно суд принял увеличение исковых требований, заключающееся, как пояснили представители сторон, в добавлении требований к новому соответчику «на несколько миллионов рублей».

Представитель Алексея Рыбникова говорит о том, что предметом спора является около 246 произведений. Также адвокат просит представителя третьего лица «Яндекс Музыки» сделать вторым ответчиком, который размещал произведения Рыбникова без соблюдения авторских прав. Представитель композитора просит пересмотреть сумму иска, так как нарушены авторские права со стороны «Яндекс Музыки».

Суд настоял на присутствии самого Алексея Рыбникова на судебных заседании, чтобы выдвинуть точные исковые требования, поскольку его представители не знают точное количество произведений, за которые хочет судиться их автор.

Легендарный советский композитор Алексей Рыбников написал музыку к таким фильмам, как «Тот самый Мюнхгаузен» и «Приключения Буратино».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грозит Блиновским после задержания Пашаева.

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