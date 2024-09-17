Выставка к 85-летию со дня рождения Владимира Меньшова открылась в «Зарядье»

Состоялось открытие выставки «Меньшов/Москва — 85/45». Кадры с мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru

Выставочная галерея расположена на территории парка «Зарядье» в Москве. Она будет принимать гостей до 13 октября текущего года. Она приурочена сразу ко двум прекрасным событиям: 85-летию со дня рождения кинорежиссера Владимира Меньшова и 45-летию выхода на экраны фильма «Москва слезам не верит», который любит каждый гражданин нашей необъятной страны.

Экранизация стала поистине культовой для русского зрителя. Она нашла отклик в сердце каждого, кто ее смотрел. Несмотря на прошествие нескольких десятилетий, фильм по-прежнему любят и систематически пересматривают.

«История очень человеческая, понятная абсолютно всем: разным поколениям, странам, людям. Это сыграло на его популярность», — поделилась заместитель начальника отдела выставочных проектов парка «Зарядье» Ирина Осипова.

Осипова также пригласила посетителей принять участие в тематическом интерактиве, который располагается на выходе из зала. Она не стала раскрывать подробности, чтобы оставить манящую интригу, но, учитывая сюжет фильма, будет точно весело.

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