Выставка к 85-летию со дня рождения Владимира Меньшова открылась в «Зарядье»

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 28 0

Она будет работать по 13 октября.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Состоялось открытие выставки «Меньшов/Москва — 85/45». Кадры с мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru

Выставочная галерея расположена на территории парка «Зарядье» в Москве. Она будет принимать гостей до 13 октября текущего года. Она приурочена сразу ко двум прекрасным событиям: 85-летию со дня рождения кинорежиссера Владимира Меньшова и 45-летию выхода на экраны фильма «Москва слезам не верит», который любит каждый гражданин нашей необъятной страны.

Экранизация стала поистине культовой для русского зрителя. Она нашла отклик в сердце каждого, кто ее смотрел. Несмотря на прошествие нескольких десятилетий, фильм по-прежнему любят и систематически пересматривают.

«История очень человеческая, понятная абсолютно всем: разным поколениям, странам, людям. Это сыграло на его популярность», — поделилась заместитель начальника отдела выставочных проектов парка «Зарядье» Ирина Осипова.

Осипова также пригласила посетителей принять участие в тематическом интерактиве, который располагается на выходе из зала. Она не стала раскрывать подробности, чтобы оставить манящую интригу, но, учитывая сюжет фильма, будет точно весело.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что рассказал Машков об открытии сезона Театра Табакова на сцене «Современника».

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