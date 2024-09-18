Вплоть до камней в почках: чем чревато есть слишком много огурцов

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 28 0

Чрезмерное употребление огурцов может привести к образованию камней в почках

Вплоть до камней в почках: чем чревато есть слишком много огурцов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Меру нужно знать во всем, даже при употреблении овощей.

Огурцы состоят на 96% из воды. Они помогают поддерживать водный баланс в организме, способствует улучшению пищеварения и выведению токсинов из организма. Также их можно есть худеющим, поскольку в огурцах мало калорий — всего 16 на 100 граммов. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости кандидат технических наук, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

Однако эксперт предупредил, что чрезмерное употребление огурцов может нанести вред организму.

«Избыточное потребление огурцов может вызывать вздутие живота и метеоризм у людей с чувствительным пищеварительным трактом. Витамин К, содержащийся в огурцах, способен снижать эффективность препаратов, разжижающих кровь. Поэтому не стоит злоупотреблять этим овощем тем, кто принимает антикоагулянты. Огурцы также содержат оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках у людей, склонных к этому заболеванию», — рассказал Быстров.

Кроме того, у некоторых людей при чрезмерном употреблении огурцов может и вовсе возникнуть аллергическая реакция — зуд, сыпь, отек.

А вот включение огурцов в рацион в умеренных количествах, наоборот, — принесет пользу для здоровья. Однако и здесь нужно учитывать индивидуальные особенности организма.

Ранее 5-tv.ru писал, к чему приводит поедание неочищенных овощей.

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