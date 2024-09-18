На политическом фронте у президента* Украины Владимира Зеленского тоже один провал за другим. Стало известно, что он умудрился поссориться со своим ближайшим партнером — Варшавой. Хозяин кабинета на Банковой так принял главу МИД Польши Радослава Сикорского, что теперь они больше не разговаривают. Об этом сегодня сообщило издание Onet со ссылкой на бывшего польского дипломата Витольда Юраша.

По его словам, Зеленский вел себя по-хамски, обвинил Варшаву в недостаточной поддержке Киева, требовал больше оружия. И заявил, что поляки должны сбивать российские ракеты. Ну, а главное, он уверен, что Польша спекулирует темой Волынской резни. Такого Сикорский терпеть не стал и со скандалом покинул Киев.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти