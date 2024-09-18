«Серьезно»: в Пентагоне отреагировали на увеличение численности ВС РФ

Владимир Путин несколькими днями ранее подписал соответствующий указ.

В США серьезно отнеслись увеличению штатной численности Вооруженных сил (ВС) РФ до более 2,3 миллиона единиц. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Мы, безусловно, должны серьезно отнестись к этим заявлениям», — отметил он.

Подобное заявление прозвучало в ответ на вопрос об отношении к недавнему указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным. Он вступает в силу уже в этом году — 1 декабря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил причину такого решения, указав на враждебную обстановку на Западе и нестабильность на Востоке. Он отметил, что все это представляет угрозу для безопасности России.

Стоит добавить, что в этом месяце Путин провел заседание по экономическим вопросам страны. Он отметил, что в ближайшие три года упор будет сделан не только на поддержание обороноспособности России. Социальная поддержка граждан РФ также выступила одним из ключевых направлений.

Ранее 5-tv.ru рассказал о деталях нового указа Путина, а также о количестве выделенных из федерального бюджета средств для его реализации.