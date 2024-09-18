Совместно нажитый Telegram: Болгар претендует на имущество Дурова

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 26 0

Болгар требует половину совместно нажитого с Дуровым Telegram

Совместно нажитый Telegram: Болгар претендует на имущество Дурова

Фото: www.globallookpress.com / © Pavel Durov

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Ирина воспитывает трех детей от Павла. В медийном поле она появилась внезапно, и история их отношений только набирает обороты.

Сожительница основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что мессенджер — их совместное имущество. Об этом стало известно из ее личного блога в сети.

По словам Болгар, с Павлом они были вместе на протяжении десяти лет. У них три общих ребенка— два мальчика и девочка. Несмотря на это, Дуров так и не женился на Ирине. После разрыва отношений она посчитала, что имеет право на все совместно нажитое имущество, в том числе и Telegram, который основал Павел во время их романа.

Сам разработчик не хочет делиться своим бизнесом, вопреки обещаниям, и даже не удосужился обеспечить детей жильем. Ирина поделилась, что они с сыновьями и дочерью несколько месяцев искали подходящий дом, но в итоге Дуров его не купил.

«Мне последовательно давали заверения и обещания, в которые я искренне верила, что у нас с детьми всегда будет доступ к семейным ресурсам, несмотря на то, что наш брак официально не зарегистрирован, а совместное приобретенное имущество, включая основное имущество — Telegram — зарегистрировано исключительно на его имя», — объяснила Болгар.

Павел Дуров пока не прокомментировал ситуацию. Недавно его видели на прогулке с другой женщиной, видимо, она и занимает все свободное время разработчика.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Петербурге установили посвященную Дурову табличку.

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