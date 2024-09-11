«Здесь родился Павел Валерьевич»: в Петербурге установили посвященную Дурову табличку

Основателя Telegram задержали в августе во Франции.

На стене жилого дома в Санкт-Петербурге появилась историческая табличка, посвященная основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Кадры с места публикует 5-tv.ru.

«Здесь 10 октября 1984 года родился Павел Валерьевич Дуров, основатель „ВКонтакте“ и Telegram», — написано на табличке.

Дурова сравнили с русским механиком-изобретателем Иваном Кулибиным и одним из основателей электротехники Павлом Яблочниковым, а также с сожженным на костре инквизиции итальянским философом Джордано Бруно. Создатели таблички подчеркнули, что создателя Telegram арестовали во Франции за «убеждения и продвижение технологий в массы».

Интересно, что табличка установлена по адресу улица Камышевая, 28. Однако родственники Дурова живут в другом доме.

Задержание Дурова во Франции

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя. Дурова обвиняют в несоблюдении его платформой Telegram европейских законов и, следовательно, пособничестве преступникам.

Спустя несколько дней содержания под стражей, 28 августа, предпринимателя взяли под судебный надзор во Франции. Вечером того же дня Дурова отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. От комментариев журналистам он воздержался.

Недавно сообщалось, что Дуров сможет потребовать смягчить условия судебного контроля. Как объяснили в прокуратуре Франции, ограничений по срокам пересмотра, которые потенциально действительны до окончания разбирательства, не существует.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержанный в Париже Дуров сотрудничает с французским следствием.