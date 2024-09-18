Wildberries опубликовал кадры нападения на офис: «Переговоров не планировалось»

Отмечается, что попытка незаконного проникновения была осуществлена сразу по двум адресам.

Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ раскрыла детали перестрелки у офиса компании, а также опубликовала кадры момента вооруженного проникновения.

По версии Wildberries, первыми стрельбу открыли вооруженные люди, которые сопровождали Владислава Бакальчука. В результате пострадали сотрудники правоохранительных органов и охрана бизнес-центра.

«Попытка незаконного проникновения осуществлена сразу по двум адресам компании, это доказывает, что никаких переговоров не планировалось», — подчеркнули в публикации.

В пресс-службе добавили, что у Владислава Бакальчука нет доступа в офис, так как он не является сотрудником компании. И как владелец одного процента акций, он имеет право только на запрос документов.

Также отмечается, что все пункты выдачи, сервисы и логистические объекты работают в штатном режиме, текущие и новые заказы обрабатываются и выдаются на соответствующих пунктах.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что ее супруг Владислав Бакальчук пытался захватить сразу два офиса компании. Бакльчук, в свою очередь, заявлял, что приехал на переговоры, а на него совершили вооруженное нападение. В результате происшествия пострадали пять человек.

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