В мошенничестве подозревается. Пашаева отправили в СИЗО на два месяца

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 15 0

Бывший адвокат хотел помочь Блиновским, но сам угодил в скандал.

В мошенничестве подозревается. Пашаева отправили в СИЗО на два месяца

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Экс-адвоката Эльмана Пашаева арестовали на два месяца по делу о мошенничестве. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Ранее Пашаев был доставлен на заседание в в военный гарнизонный суд Москвы. Он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Под арестом он пробудет до 15 ноября.

О задержании Пашаева стало известно накануне. По данным следствия, Пашаев в феврале 2024 года встречался с Алексеем Блиновским. Тогда он еще в статусе адвоката за денежное вознаграждение пообещал ему и его супруге Елене освобождение от уголовного преследования, связанного с неуплатой налогов. Пашаев в итоге получил от Блиновского деньги.

Блогера Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Долгое время «королева марафонов» находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Она организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь блогер находится в СИЗО.

Муж Блиновской Алексей в апреле отправился в зону спецоперации на Украине. Он отправился туда в качестве добровольца. Позднее, в конце июня, выяснилось, что Алексей был объявлен в розыск из-за неявки к следователю в рамках обвинения по уголовному делу. Блиновского обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере, и считают соучастником преступлений его жены.

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