«В женщинах раскрывается душа России»: Путин выступил на Евразийском женском форуме

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Путин: нынешние сложные проблемы нужно решать с учетом интересов друг друга

Фото, видео: kremlin.ru

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Глава государства выступает на Евразийском женском форуме.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости решать сложные проблемы с учетом интересов друг друга. Глава государства с такими словами выступил на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.

«Человечество столкнулось с очень сложными проблемами, которые надо решать с учетом интересов друг друга», — сказал он.

Путин также заявил, что в российских женщинах раскрывается душа России, ее красота, притягательность, теплота, милосердие и душевная щедрость. По словам главы государства, достижение в мире прогресса, благополучия и гармонии возможно только с участием представительниц нежного, слабого пола.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США выступили за начало переговоров с Россией по Украине. Нынешние власти должны изменить свой курс, чтобы предотвратить глобальный ядерный конфликт.

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