«Другая юрисдикция»: Алсу подала иск о разделе имущества с бывшим супругом

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 28 0

Адвокат Айвар: Алсу может законно судиться с супругом за имущество в Лондоне

«Другая юрисдикция»: Алсу подала иск о разделе имущества с бывшим супругом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Певица ушла от мужа после его измены.

Певица Алсу подала иск о разделе имущества с бывшим супругом бизнесменом Яном Абрамовым в суд Лондона. Об этом адвокат Людмила Айвар рассказала «Радио 1».

Артистка имеет гражданство и паспорт Великобритании, потому имеет все законные права на подачу обращения. В Лондоне у пары есть квартира в собственности. Сейчас Алсу ищет местных адвокатов, так как у российских нет прав на работу за пределами границы.

«Я думаю, что суд Великобритании будет подходить к рассмотрению дела тщательно, поскольку это немного другая юрисдикция и суды там идут хоть и долго, но очень качественно, с выяснением всех обстоятельств и того, кто купил, на какие средства, кто пользовался имуществом», — заявила Айвар.

У бывших супругов есть имущество на Кипре, в Монако, США и Франции. По поводу этого обращений от артистки пока не поступало. Планирует ли она судиться и за эти квартиры — неизвестно.

Точную причину развода пара не обнародовала, однако поклонники певицы уверенны, что ей стала измена Абрамова с бывшей девушкой Тимати моделью Анастасией Решетовой. Красотка от таких заявлений открещивается и уверяет, что между ними ничего не было. Несмотря на это, пользователи не верят ей и продолжают атаковать ее социальные сети нападками и упреками.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в новой песне Алсу нашли тайное послание для ее бывшего мужа.

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